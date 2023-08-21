Rum yönetimi hafta sonunu, Güvenlik Konseyi’nin kınama kararını engelleyen Rusya’nın bugün “yapıcı” tavır sergilemesi için girişimlerle geçirdi

Aleem Siddique: “Bölgedeyiz, durumu izliyoruz, çalışmaların yeniden başlamasını engellemeye hazırız”

Pile-Yiğitler yolundaki iyileştirme/genişletme çalışmasını engelleme çabalarını sürdüren Rum yönetimi bir yandan, bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında “yapıcı tavır sergilemesi için Rusya nezdinde çeşitli son dakika girişimlerinde bulunuyor, bir yandan da Türk tarafının bugün, uluslararası toplumun tepkilerine aldırmadan çalışmaları sürdürüp sürdürmeyeceğini gözlemliyor.

Fileleftheros, “İki Cephede Savaş… Diplomatik Gelişmeler- Toprağa Dair Hareketler… Güvenlik Konseyi’nin Kapalı Oturumu – Rusya’nın Tavrıyla İlgili Çabalar” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminin geçen hafta yürüttüğü diplomatik çabaların sonuçlarına dair işaretleri bugün almayı beklediğini, bugün beklenen iki gelişmenin, bu açıdan belirleyici olacağını yazdı.

Habere göre son Rum yönetimi, son iki gündür çeşitli girişimlerde bulunduğu Rusya’nın bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında beklediği “yapıcı tavrı sergileyip sergilemeyeceğini görmeyi” beklerken bir yandan da Pile konusunun da ele alınacağı bugünkü kabine toplantısına dikkat kesildi. Rum yönetimi Türk tavrının nabzını arazideki hareketleriyle de ölçecek.

Türk tarafının, yol iyileştirme/genişletme projesini uygulamadaki kararlılığını göstermek için bugün bölgedeki yol çalışmalarının başlaması emri verebileceği değerlendirilirken Kıbrıs’taki BM Barış Gücü herhangi bir çalışmaya izin vermemeye hazır olduğunu açıkladı.

Güvenlik Konseyi’nin bugün New York’ta, Kıbrıs saati ile 22.00’de başlayacak planlı kapalı toplantısında Ortadoğu (Suriye) ve diğer konular yanında Pile’de Cuma günü meydana gelen gerilim de ele alınacak. Rum yönetimi, taslağı İngiltere tarafından hazırlanan Güvenlik Konseyi açıklaması konusunda, Moskova’dan emir beklediklerini söyleyen Rus diplomatların sergileyeceği tavrı merakla bekliyor.

Hellas Journal isimli Yunan yayın organına dayanarak Rusya’nın Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’de yaşananları çok güçlü şekilde kınayacağı bir açıklama yayınlamasını, İngiltere, ABD ve Fransa’nın imza attığı, Çin’in ise itiraz etmediği “kınama” metnini kabul edilir bulmadığı için engellediği hatırlatıldı.

Rum yönetiminin, uluslararası unsurun Türk tarafına baskı yapmasını sağlamak için hafta sonu boyunca bütün düzeylerde perde gerisi istişare ve temaslarda bulunduğunu yazan gazete, Rusya’nın bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında “tonları düşük tutmaya ve meseleye boyut katmamasını” istediğine işaret etti.

Alithia haberi manşetten “Pile Güvenlik Konseyi’nin Merceği Altındı… Mavi Berelilere Saldırının Ardından Bu Gece Toplantı… İngilizler UNFICYP’e Yönelik Türk Saldırılarını Kınamak İçin Hazırladığı Taslağı Güvenlik Konseyi’nin 15 Üyesine Teslim Etti, Rusya Engelledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haravgi, “Buldozerlerin Beklemede Olduğu Pile’de Endişeli Sessizlik” başlıklı manşet haberinde, Türk ve Kıbrıs Türk medyasının Pile-Yiğitler yol iyileştirme/genişletme çalışmalarına bugün normal şekilde devam edileceği haberini üzerine görüşü sorulan Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique’ın dünkü açıklamasına yer verdi.

Habere göre Kıbrıs Haber Ajansı’na, Pile’deki ara bölgede durumun sakin olduğunu söyleyen Siddique, “BM Barış Gücü mensupları bölgedeki varlığını sürdürüyor ve durumu yakından takip ediyor. UNFICYP çalışmaların yeniden başlamasını engellemek için hazır bekliyor” dedi.

Politis manşet haberini “Güvenlik Konseyi Bugün Pile’deki Olaylarla İlgili Toplanıyor… Moskova’dan Talimat Bekleyen Rus Delegasyonu Uzatma Aldı” başlığıyla aktardı.