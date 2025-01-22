BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de yürürlükte olan ateşkes sürecini desteklemek için büyük yardım ulaştırmayı planladıklarını bildirdi.

Fletcher, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen bir oturumda konuşma yaptı.

İsrail ile Hamas'ın mutabakata varması sonucu Gazze'de 19 Ocak'ta başlayan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk gününde 600'den fazla yardım tırının bölgeye giriş yaptığını hatırlatan Fletcher, ikinci gün ise 300'ü Gazze'nin kuzeyine olmak üzere 900 tırın ulaştırıldığını söyledi.

Fletcher, şu andaki temel önceliklerinin, ateşkes sürecini desteklemek için Gazze'ye büyük bir yardım dalgası ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Fonların yakında tükeneceğini ve acil yardım yapılması gerektiğini kaydeden Fletcher, yardım görevlilerinin korunması ve insani yardıma yönelik yenilikçi yaklaşımlar getirilmesi gerektiğini belirtti.

Fletcher, "Yardım dağıtımında bir kırılma noktasına geldik. Konvoylar yağmalanıyordu. Bir konvoydaki 80 kamyondan 79'unu kaybettik ve bizimle birlikte gelen yerel ortaklarımız daha sonra İsrail insansız hava araçları tarafından öldürüldü. Şu anda ateşkes bu pencereyi açıyor ve biz koordine olmalıyız. Gerçekten bu büyük ölçekte yardımı teslim edebileceğimizi göstermeliyiz." diye konuştu.

- "En az 3-4 milyar dolarlık yardım çağrısına ihtiyaç var"

Gazze'deki 42 günlük kritik ateşkes döneminde, yeniden inşa süreciyle ilgili 3-4 milyar dolarlık yardım çağrısına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Fletcher, sahadaki değerlendirmeler hasarın tam boyutunu ortaya koydukça bu rakamın artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Fletcher, "Yeniden inşa büyük bir bölgesel yaklaşım gerektirecek. Hükümetler ve uluslararası örgütlerin ötesinde sivil toplum ve işletmeleri de kapsayacak ortaklıklar çağrısında bulunuyorum." dedi.

Geçen yılın, özellikle Gazze'de yaşananlar dolayısıyla insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl olduğunu kaydeden Fletcher, yardım çalışanlarının korunmasını istedi.