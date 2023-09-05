Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika ülkesi Panama ile Kolombiya sınırını birbirine bağlayan ve vahşi ormanlardan oluşan Darien Boşluğu'ndan bu yıl 330 bini aşkın düzensiz göçmenin geçtiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, benzeri görülmemiş sayıda göçmen ve mültecinin bu yıl Darien Boşluğu'ndan geçtiğini belirterek bu kişilerin karşılaştığı riskler ve savunmasız durumdan endişe duyduklarını kaydetti.

Hurtado, "Bu yıl şu ana kadar 330 binden fazla göçmen Darien Geçidi'nden geçti. Bu bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık rakam. Burayı geçen her beş kişiden biri çocuktu. 2022 yılı boyunca yaklaşık 248 bin kişinin bu bölgeden geçtiği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin ve mültecilerin yol boyunca farklı insan hakları ihlalleri ve istismara maruz kaldığını vurgulayan Hurtado, bölgede organize suç örgütleri kaynaklı cinayetler, kaçırmalar, kaçakçılık ve korkutmaların olduğuna da işaret etti.

Panama ve Kosta Rika'da insani yardımın sınırlı olmasının, oradaki güvensiz yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini ve insanların savunmasızlığını artırdığını belirten Hurtado, kurak mevsimde insanların Darien Geçidi'ni geçmek için genelde 4 ila 7 gün yürüdüğünü, yağışlı dönemde ise bunun 10 güne kadar çıktığını söyledi.

Hurtado, şunları kaydetti:

"Zorlukları anlıyoruz. Kosta Rika ile Panama sınırlarında yaşanan büyük ve karışık hareketler bağlamında insani ihtiyaçların karşılanma çabalarını takdir ediyoruz. Tüm ülkeleri, göç yönetiminin zorluklarına rağmen insan haklarına dayalı çözümleri teşvik etmeye ve uluslararası hukuk ile standartlara uygun sınır yönetimi sağlamaya çağırıyoruz."

BM'nin acil durum fonundan 125 milyon dolar tahsis edilecek

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, dünya genelinde yetersiz finanse edilen insani krizler için BM'nin acil durum fonundan 125 milyon dolar tahsis edildiğini söyledi.

Afrika, Asya, Amerika ve Orta Doğu'daki 14 ülkede bulunan insani yardım kuruluşlarının bu fondan yararlanacağının altını çizen Laerke, Afganistan ve Yemen için 20 milyon dolar aktarılacağını kaydetti.

Laerke, Burkina Faso'ya 9, Mali'ye 9, Myanmar'a 9 ve Haiti'ye ise 8 milyon dolar aktarılacağını ifade etti.