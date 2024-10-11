Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2023'te dünya genelinde, vatandaşlığı bulunmadan veya devletsiz yaşayan kişi sayısının 4,4 milyon olduğunu açıkladı.

BMMYK, küresel olarak devletsiz olarak veya vatandaşlığı olmadan yaşayan kişilere dair yeni raporunu yayımladı.

Raporda, BM tarafından devletsizliğe karşı başlatılan 10 yıllık girişimin büyük kazanımlar getirdiği ancak daha fazla eyleme ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan 500 binden fazla kişinin BM'nin 2014'te "IBelong" sloganıyla başlattığı girişim sayesinde vatandaşlık kazandığı bildirildi.

Raporda, "Büyük bir insan hakları ihlali olan devletsizlik, bireyleri temel yasal haklardan mahrum bırakarak onları siyasi ve ekonomik olarak dışlanmış, sağlık ve eğitim gibi kritik hizmetlere erişemez hale getiriyor. Bu insanlar ayrımcılığa uğruyor ve özellikle sömürü ve tacize karşı savunmasız kalıyor." denildi.

BMMYK'nin vatandaşlığı olmadan yaşayanların haklarını savunduğunu ve dünya genelinde devletsizliği önlemek ve sonlandırmak için çeşitli ortaklarla çalıştığı bildirildi.

Raporda, "BMMYK, 2023'te toplamda 4,4 milyon devletsiz kişinin olduğunu bildirdi. Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyon devletsiz kişi ise yerinden edildi." ifadeleri kullanıldı.