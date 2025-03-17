BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İzzet İzcan Cenevre’de bugün başlayacak 5+1 gayri resmi toplantıyla ilgili olarak, tarafları yapıcı ve sonuç alıcı davranmaya çağırdı.

Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler kararları temelinde çözülebileceğini, iki devletli çözüm gibi taleplerle çözüme varmanın mümkün olmadığını ileri süren İzcan, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, iki devletli çözümde ısrar etmesi halinde görüşmeleri başarısızlığa uğratacağını savundu.

İzzet İzcan, Cenevre’deki görüşmelerden BKP olarak beklentilerinin, Birleşmiş Milletler Kıbrıs temsilcisinin atanması, güven yaratıcı önlemler konusunda yeni antlaşmalar ve resmi görüşme sürecinin takviminin belirlenmesi yönünde uzlaşılar olduğunu söyledi.

İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ısrarcı davranarak, sonuç alınması yönünde kararlılık sergilemesini beklediklerini de kaydetti.

BKP’nin Birleşik Federal Kıbrıs politikasını savunmaya devam edeceğini belirten İzzet İzcan, bulunacak çözümün Avrupa Birliği müktesebatına uygun olması, tüm Kıbrıslıların temel insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın asker ve silahlardan arındırılarak, birleşik, özgür bir ada olmasının temel hedefleri olduğunu dile getiren İzzet İzcan, bölgede yaşanan savaşlardan dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.