“BKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve haksız yere tutuklanan tüm emekçilerle dayanışma içinde olmaya devam edecektir” ifadelerini kullanan İzcan, Türkiye’de çıkarılan yasalarla totaliter bir yönetim kurulduğunu, ilerici ve yurtseverleri hedef alarak suni İslam’a dayalı bir devlet yapısı oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.

“Laik ve demokratik Türkiye mücadelesi veren kardeş Türkiye halklarına başarılar dilerim" ifadelerine yer veren İzcan, bu dönemi fırsata çevirmeye çalışanların yaşananlardan ders alması gerektiğini savundu.

İzcan, yaşananlar karşısında, Türkiye halklarıyla omuz omuza durmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.