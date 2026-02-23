Trump, çok sayıda ülkeye ek gümrük vergilerinin olduğu kararnameyi 1 Ağustos’ta imzalamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Ocak’ta Trump’ın getirdiği geniş kapsamlı küresel gümrük vergilerini üçe karşı altı oyla iptal etmişti.

ABD başkanı kararın ardından tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirdiğini açıklamış, oranı daha sonra yüzde 15’e çıkarmıştı.

Kararın ardından Bitcoin, yüzde 5’e varan düşüşle 65 bin doların altına düştü.

2025 Ekim’de 125 bin doları aşan dünyanın en büyük kripto para birimi, sert satış baskısıyla bu yıl yüzde 26 değer kaybetti. Bitcoinin ekimdeki zirvesinden bu yana değer kaybıysa yüzde 47′yi aşıyor.

CNBC’nin haberine göre küresel blok zinciri teknolojisi şirketi BTSE’nin COO’su Jeff Mei şu yorumu yaptı: “Tarife oranlarındaki ani artışın, yatırımcıların daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisiyle kripto varlıklarını satmalarına neden olduğuna inanıyoruz.

Ayrıca, ABD’nin İran çevresindeki askeri güçlerini artırması, bölgesel çapta yayılabilecek ve küresel ticaret akışlarını etkileyebilecek bir silahlı çatışma olasılığından da endişeliler.”

ABD, Ortadoğu’ya büyük bir askeri güç yığarken Trump geçen perşembe İran’a saldırı başlatıp başlatmayacağına 10 gün içinde karar vereceğini belirtmişti.

Piyasa Platformu 10x Research Araştırma Başkanı Markus Thielen, Bitcoin’deki son düşüşün ‘tek bir başlıktan ziyade piyasadaki zayıf likidite ve para birimine düşen inançtan kaynaklandığını’ söyledi.

Thielen, Bitcoin’in 50 bin dolara doğru düşmesini bekliyor.