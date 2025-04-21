Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de "çok ciddi bilgi kirliliği ve yanlışların" olduğunu dile getiren Arıklı, Güney Kıbrıs’ta elçilik açarak temas kuruduklarını, bunun üzücü olduğunu fakat Türki Cumhuriyetlerinin kendi içlerinde yaşadıkları sıkıntıları da bilmeden yorum yapmanın yanlış olduğunu belirtti.

Türk Cumhuriyetlerinin stratejik açıdan uluslararası arenada sığınacakları bir yere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Arıklı, bu ülkelerin uzun süre direndiğini fakat Çin’in, tarihi İpek Yolunu canlandırmak istemesi üzerine Türk Cumhuriyetlerinden ciddi tavizler koparacağının görüldüğünü söyledi.

Arıklı, 12 milyar dolarlık İpek Yolu ticaretinin önemine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bunun farkında olduğunu kaydetti.

AB’nin Türk Cumhuriyetlerine baskı yaptığını söyleyen ve Kırgızistan’a yapılan baskılara değinen Arıklı, AB’ye tepki göstermek varken Türk Cumhuriyetlerine saldırmanın doğru olmadığını kaydetti.

Şartlar olgunlaştığında KKTC’nin de tanınacağını dile getiren Arıklı, şartların olgunlaşmasına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "dünya dikili taşın etrafında dönmüyor" diyerek, dünyadaki stratejik durumu anlamadan konuşulmaması gerektiğini kaydetti.

Sürekli "Orta Asya Cumhuriyetleri KKTC’yi tanıyacak" cümlesinin söylenmemesi gerektiğini dile getiren Erhürman, 2002 yılından beri Kıbrıs Türk halkının gerçekleşmeyecek beklentilere sokulduğunu ancak bunun olmayacağının anlaşılması üzerine de kızılmasının anlaşılmaz olduğunu dile getirdi.

Erhürman, dünyadaki stratejileri okumadan hareket edilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, "hükümetin halkı gerçekleşmeyecek beklentilere sokmasının ardından duvara tosladığı" görüşünü kaydetti.

Toplumu dünya ile buluşturmada hangi stratejinin ortaya konduğunu soran Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “çözümsüzlük çözümdür” yaklaşımını bozmak için bazı hamleler yapılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Bu toplumu gerçekleşmeyecek hayallerle oyalamaktan vazgeçin, bu halk size rağmen dünyayla buluşacaktır.” dedi.

-“Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle onaylandı

Konuşmaların ardından ilgili Komite Başkanı Resmiye Canaltay “Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı okudu.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner tasarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı’nın maddi olarak iyi durumda olmadığını söyledi.

Geçen yıllarda yapılan hatalardan dolayı Maliye’nin kuyumcu ve döviz bürolarından yıllık harçları artırarak düzlüğe çıkarmaya çalışacağını öne süren Şahiner, “bu gemi su almayı bırakmış, batmıştır” dedi.

Yasanın detaylarını okuyan Şahiner, Para Kambiyo Dairesi’nin mevcut kadrosuyla bu yükün altından kalkacak durumda olmadığını, bu yasa ile iş yükünün daha da artacağını söyledi.

Bu Yasa ile mevcut yapının şimdikinden daha iyi platforma taşınacak olmasından dolayı yasaya oybirliği verdiklerini dile getiren Şahiner, Yasadaki eksiklileri de sıraladı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, önemli bir yasa tasarısının bugün oybirliğiyle Meclisten geçirilecek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Son yıllarda istikrarsız şekilde oluşan ve kısa süren hükümetlerin önemli yasaların geçmesinin önünün tıkadığını dile getiren Berova, bu yasa tasarısı ile döviz büroları ve değerli metallerin satışını yapan kuyumcuların kriterlerinde düzenlenme yapılacağını dile getirdi.

Para Kambiyo Dairesi’nin mevcut teşkilat yapısının güçlendirilmesi amacıyla boş kadroların doldurulmak suretiyle yapısının güçlendirilmesi çalışmalarının yapılacağını dile getiren Berova, Daire’nin gerekli personel sayısına ulaşması için de katkı koyacaklarını söyledi.

Finansal yasalara hükümet tarafından önem verildiğini dile getiren Berova, Forex ve Kripto alanını kontrol edecek yeni çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu ve önemli yasaların geçirilmesine devam edileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından “Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” için oylama yapıldı. Oylamaya göre Yasa Tasarısı 29 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.