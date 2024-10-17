(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Büşra Oruç ile ciddi darp suçundan tutuklanan Ayşegül Yıldız bugün sabah teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru FıratUğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversiteye ait öğrenci yurdunda gürültü çıkardığı gerekçesiyle zanlı Oruç’un, oda arkadaşı Yıldız’ın sağ el orta parmağını kıvırarak kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, Yıldız’ın da oda içerisindeki metal sandalyeyi Oruç’a fırlatarak, ciddi şekilde darp edip, sağ ayağının 4 parmağının kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların birbirlerinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

Polis memuru, Yıldız’ın hemşirelik bölümü birinci sınıf, Oruç’un ise parademik bölümü son sınır öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis memuru, zanlıların suçlarını kabul ettiğini belirterek, Oruç’un vahim zarar, Yıldız’ın ciddi darp suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Oruç, “Biz barıştık”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.