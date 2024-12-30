İtfaiye Müdürlüğü, 23 – 29 Aralık tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 9 yangın ve 38 özel servis olayına müdahale etti. Yapılan açıklamaya göre yangınlar sonucunda toplam 745 bin TL’lik maddi zarar meydana geldi.

Rapora göre, yangınların en sık rastlanan sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre, aşırı yüklenmiş elektrik tesisatları, yakıt sızıntısı ve odun sobasının tutuşturulması sırasında kullanılan yakıcı maddelerin alevlenmesi yer aldı. Ayrıca, hurdalıkta oksijen kaynağı yapılırken çıkan kıvılcımlar ve kişi ya da kişiler tarafından kasıtlı olarak yakılan ateşler de yangınlara yol açtı.

Yangınların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, Lefkoşa’da 5, Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 2 yangın meydana geldiği belirlendi. Yangın çeşitleri arasında 4 motorlu araç yangını, 2 apartman dairesi yangını, 2 elektrik yangını ve 1 ev yangını bulunuyor.

-38 özel servis olayına müdahale edildi

İtfaiye Müdürlüğü, aynı dönemde 38 özel servis olayına müdahale etti. Bu olaylar arasında asansörde ve trafik kazasında mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı önlem alınması, su kuyusuna düşen köpek ve yabani eşeğin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması ve dere yatağı ya da ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması gibi olaylar yer aldı. Ayrıca, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma için hastaneye sevki de itfaiyenin görevleri arasında yer aldı.

Özel servis olaylarının bölgelere göre dağılımı Lefkoşa’da 19, Girne’de 7, Gazimağusa’da 5, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 2 ve Yeşilköy’de 2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde itfaiye ekipleri, 7 yangın eğitimi ve 6 yangın tedbir çalışması gerçekleştirdi. Can kurtarma faaliyetleri 10 kez yapılırken, 8 kez hayatını kaybeden kişilerin hastaneye sevki sağlandı. Ayrıca, 3 doğal afet ve 4 yol güvenliği sağlama olayı da kayıtlara geçti.