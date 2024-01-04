Limasol’da geçen pazar günü Apollona ve Apoel takımları arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından, iki takımın taraftarları arasında kavga çıktığı ifade edildi.

İki takımın taraftarlarının birbirlerine taş attığını ve başka nesnelerle saldırdığını yazan Haravgi gazetesi, polisin müdahalesinin ardından taraftarların dağıldığını, olaylarla ilgisi bulunan 22 yaşındaki bir gencin ise polis tarafından tutuklandığını kaydetti.

Öte yandan bu olayın ardından Limasol sakini 15 yaşındaki bir gencin de yaralanma sonucu özel bir kliniğe kaldırıldığını kaydeden gazete, gencin polise verdiği ifadede, maçın bitmesinin ardından yanındaki 17 yaşındaki arkadaşıyla birlikte sahadan ayrıldıkları sırada, maskeli yedi kişi tarafından saldırıya uğradıklarını söylediğini iletti.

Saldırganların karşı takımın rozetini taktığını yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmasının ise sürdüğünü ekledi.