İskele’de bir evden 35 bin Euro, Demirhan’da bir süpermarketten 17 bin TL’lik kozmetik eşya çalındı. Her iki olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, A.A.(E-24), İskele’de bir sitede bulunan ve arkadaşına ait olan apartman dairesinin kendisine ait olduğunu beyan ederek giriş kapısını çilingir yardımıyla açtı.

Yatak odasındaki havlularla arkadaşına ait 35 bin Euro nakit parayı çalan A.A., 28 Haziran’da saat 22.00 sıralarında meydana gele olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen ileri soruşturmada tutuklandı.

-Süpermarketten kozmetik eşya hırsızlığı

Öte yandan, 3 Temmuz’da saat 14.00 sıralarında Demirhan’daki bir süpermarketin kozmetik reyonundan 17 bin 198 TL 83 kuruş değerinde muhtelif kozmetik ürünler çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.S.(K-46) ve S.O.(K-38) tutuklandı.