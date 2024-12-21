Bir basarı hikayesi daha

Gastro Antalya’da en iyi lise ödülünün ardından Haydarpaşa Ticaret Lisesi yine bizi gururlandırdı.

10 altın 2 gümüş 1 bronz madalya ile 21'inci Uluslararası Gastronomi Festivali sonrasI bugün adaya dönüş yapıyor.

Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen 21'inci Uluslararası Gastronomi Festivali Şile Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

21'inci Uluslararası Gastronomi Festivali’nde, 140 şeften oluşan uluslararası jüri, 2 bin yarışmacının eserlerini değerlendirdi lise öğrencileri, üniversite ekipleri, gastronomi öğrencileri ve profesyonel şefler ile 2 bin yarışmacı, çeşitli kategorilerde hünerlerini sergilediği festival bu gün ödül töreni ile sona erdi.

Haydarpaşa Ticaret Lisesinden katılan 13 ögrencimiz 10 Altın 2 Gümüş ve 1 bronz madalya ile adamıza dönüyorlar.

Tebrikler gençler KKTC'nin gururu oldunuz.