(Kamalı Haber) – İflas tehlikesi ile karşı karşıya olan Binboğa Yem Fabrikası’nın 5 eski Yönetim Kurulu üyesi kurumu milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesi ile başlatılan “Zimmet ve Görevi kötüye kullanma” suçları ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklandılar. Tutuklanan zanlılar Hasan Şakkudeler, Ahmet Taşkın Düzdaban, Mehdi Uysal, Salih Kukural ve Şükrü Şarafat mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Yıldıran olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldıran, zanlıların yönetim kurulu üyeliği yaptığı 2023 yılı içerinde yapmış oldukları sözleşme ve çıkmış oldukları 10 ihale ve 6 ihalesiz işlemde kurumu ilk tespitlere göre 504 bin 800 dolar ve (3 milyon 838 bin 366 TL ve 4 milyon 45 bin 26TL) toplam 7 milyon 883 bin 628 TL zarara uğrattıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis şubeye celp edilen zanlıların yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların ifadelerinin alındığı ve itiraf nitelikli yaptıkları beyanlar olduğunu bu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Yıldıran soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü alınacak birçok emare bulunduğunu, alınacak ifadeler ışığında zarar miktarın daha arta bileceğini bu bağlamda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis çavuşu Yıldıran avukatın sorusu üzerine ilk tespitlerde zanlıların bu paralardan hesaplarına geçirdiklerine dair bir tespit bulunmadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün süre ile tutulu kalmasına emir verirken zanlı Salih Kukural’ın sağlık sorunları olmasından ötürü doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.