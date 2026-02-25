Hayır kurumunun çalışanlarıyla bir araya gelen Gates, çocukları fuhuşa sürüklemekten hapis yatarken ölü bulunan Jeffrey Epstein’le ilişkisine dair açıklama yaptı.

Kurum, ABD’li milyarderin ‘yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini’ duyurdu: “Bill açık sözlü davrandı ve birçok soruyu ayrıntılı olarak yanıtladı.”

BBC’nin aktardığına göre Wall Street Journal (WSJ), Gates’in çalışanlardan özür dilediğini yazdı. Milyarderin “Hiçbir yasadışı bir şey yapmadım ve görmedim” dediğini aktardı.

Gazeteye göre Gates, çalışanlarına ‘Epstein’le vakit geçirmesi ve vakıf yöneticilerini bu görüşmelere dahil etmesinin büyük bir hata olduğunu’ söyledi.

Yayınlanan son belgelerde Gates’in adı 2013’te Epstein’den gönderilen iki yazışmada geçiyordu. Epstein mesajlarda ‘Rus kızlarla birlikte olabilmesi için Gates’e ilaç temin ettiğini’ belirtiyordu.

Belgelerde ayrıca Microsoft kurucusunun, yüzleri karartılmış kadınlarla kameraya poz verdiği fotoğrafları da vardı.

Gates, vakıf çalışanlarına kadınların ‘Epstein’in asistanları olduğunu’ söyledi. Milyarderin iddiasına göre fotoğrafları ‘görüşmelerinden sonra Epstein çekmek istedi’.

Bill Gates’in adı Epstein belgelerinde nasıl geçiyor?

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak’ta çocukları fuhuşa sürüklemekten hapis yatarken ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Belgede Epstein’in, Bill Gates’in cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalandığına dair bir iddiası da var.

Konu hakkında bir açıklama yapan işadamının sözcüsü “Yalancı olduğu kanıtlanmış bir kişinin ortaya attığı bu iddialar tamamen absürt ve yanlıştır” dedi.

Epstein’in mağdur ettiği kişilerin Gates’e dönük herhangi bir suçlaması bulunmuyor ve belgelerde adının geçmesi herhangi bir kriminal faaliyete karıştığı anlamına gelmiyor.

Belgelerde Bill Gates’in adı, Epstein’in taslak olarak hazırladığı anlaşılan fakat gönderip göndermediği belli olmayan iki e-postada geçiyor.

İki e-posta da Epstein tarafından kendi e-posta adresine gönderilmiş.

Bunlardan biri Bill ve Melinda Gates Vakfı’ndan istifa mektubu olarak yazılmış. Mektupta Epstein, Gates’e ‘Rus kızlarla seks yapmasının bir sonucu olarak’ ilaç tedarik etmek zorunda kaldığından bahsediyor.

Diğeriyse ‘Sevgili Bill’ diye başlıyor. Epstein bu mektupda Gates’in arkadaşlıklarını bitirme kararına dair üzüntüsünü aktardıktan sonra cinsel yolla bulaşan hastalığını o dönem eşi olan Melinda’dan saklama girişimlerinden bahsediyor.

Gates ve sözcüleri yıllardır Epstein’le ciddi bir yakınlığı olmadığını söylüyor.

Gates daha önce de birlikte yalnızca ‘birkaç akşam yemeği’ yediklerini ve hayata geçmeyen bir insani yardım projesini konuştuklarını söylemişti.

Gates’in sözcüsü son belgelerin ardından “Bu belgelerin gösterdiği tek şey Gates’le süregiden bir ilişkisi olmamasına duyduğu öfke ve onu tuzağa düşürüp lekelemek için harcayabileceği çabanın boyutudur” dedi.

Eski eşi ‘Adı geçenler hesap vermeli’ dedi

Milyarderin eski eşi Melinda Gates, Norveç’te NPR’ın bir podcastinde belgelerde adı geçenlerin hesap vermesi gerektiğini söyleyip “Bütün bu pislikten uzak olduğum için çok mutluyum” dedi.

Bill ve Melinda çifti 27 yıllık evliliklerinin ardından 2021’de boşanmıştı. ABD basını boşanmadan önce Melinda’nın, Bill Gates’in Epstein’le arkadaşlığından rahatsız olduğunu yazmıştı.

Bill Gates’se boşanmanın ardından 2019’da bir Microsoft çalışanıyla ilişki yaşadığını kabul etmişti.

‘Epstein’in sadece yemeklerine katıldım’ demişti

Bill Gates bir ay önce Epstein’in kendisini tehdit etmeye veya karalamaya çalışıyor olabileceğini öne sürmüştü.

ABD’li milyarder, BBC’ye verdiği röportajda Epstein’in yemeklerine katıldığını kabul etmiş fakat partilerin yapıldığı adaya gitmediğini iddia etmişti.

“Hiçbir kadınla tanışmadım” diyen Gates, belgeler ortaya çıktıkça kendisiyle ilgili durumun açığa kavuşacağını savunmuştu.