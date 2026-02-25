Ekim 2025’te Baden-Württemberg eyaletine bir törene giden Merz için güvenlik önlemleri hakkında Heilbronn Polis Merkezi Facebook üzerinden bilgi yazısı paylaşmış. Şehirde yaşayan bir emekli de bu paylaşıma yorum yapmış. Uzun burunlu bir emoji ekleyerek “Pinokyo Heilbronn’a geliyor” şeklinde yorum yazmıştı.

23 Şubat’taki Heilbronner Stimme gazetesinin haberine göre paylaşım nedeniyle emekli hakkında siyasilere hakareti düzenleyen ‘tartışmalı’ Alman Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesiyle işlem başlatılmıştı.

Gazeteye konuşan emekli mektupla şaşırdığını söylemiş, herkesin bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

DW’nin haberine göre Heilbronn savcılığı ‘Pinokyo’ veya ‘züppe’ gibi sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında iktidar eleştirisi olduğuna hükmetti.

İtalyan yazar Carlo Collodi’nin 143 yıllık eseri olan çocuk masalı Pinokyo’da ana karakter tahtadan yapılma canlı kukla yalan söylediğinde burnunun uzamasıyla biliniyor.