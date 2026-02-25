Euro News'in haberine göre Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in düzenlenen operasyon sonrası ölmesi, ülke genelinde kartel şiddetini tetikledi. Dünya Kupası’na aylar kala yaşanan gelişmeler yeni güvenlik endişelerine yol açtı.

Meksika ordusunun yakalama operasyonu sırasında pazar günü yaralanan ve “El Mencho” olarak bilinen Nemesio Oseguera Cervantes, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa’da etkisiz hale getirildi. Guadalajara’nın yaklaşık iki saat güneybatısındaki bölgede yaralanan Oseguera Cervantes, Mexico City’ye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yetkililere göre operasyon ve sonrasında çıkan çatışmalarda güvenlik güçleri, kartel üyeleri ve diğer kişiler dahil 70’ten fazla kişi öldü.

Olayların ardından Jalisco başta olmak üzere Meksika’nın bazı eyaletlerinde şiddet olayları devam etti. Kartel üyelerinin otoyolları yaktıkları araçlarla kapattıkları ve iş yerlerini ateşe verdikleri bildirildi.

Tapalpa’da dükkân işleten Maria Dolores Aguirre, yaşanan huzursuzluğun turizmi ve geçim kaynaklarını olumsuz etkilemesinden endişe duyduğunu belirtti. Aguirre, hükümetin daha fazla güvenlik önlemi almak zorunda kalacağını ifade ederek, yaşananların uluslararası kamuoyunda olumsuz algı oluşturduğunu söyledi.

Jalisco’nun başkenti Guadalajara, bu yaz düzenlenecek turnuvada dört maça ev sahipliği yapacak. Meksika ile Güney Afrika arasında 11 Haziran’da oynanacak açılış maçı dahil beş maç başkentte, dört maç ise Monterrey’de gerçekleştirilecek.

Ülkede pazar günü ikisi birinci ligde, ikisi ikinci ligde olmak üzere dört futbol karşılaşması şiddet olayları nedeniyle ertelendi.

Bazı güvenlik analistleri, Oseguera Cervantes’in ölümünün yerine geçmek isteyen rakip gruplar nedeniyle uzun süreli istikrarsızlık ve daha fazla kan dökülmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nde ceza hukuku profesörü olan Javier Eskauriatza ise BBC’ye yaptığı açıklamada, kartellerin Dünya Kupası’nın barışçıl geçmesinde ekonomik çıkarları bulunduğunu söyledi. Eskauriatza, kartellerin ekonomik sistemin bir parçası haline geldiğini ve uluslararası ziyaretçilerin ülkeye gelmesinin kendileri açısından da fayda sağladığını dile getirdi.

Öte yandan aralarında Air Canada, United Airlines, Aeromexico ve American Airlines’ın da bulunduğu bazı hava yolu şirketleri, kartel misillemelerinden etkilenen Jalisco’daki turizm merkezi Puerto Vallarta’ya uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Operasyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın suç örgütlerine karşı daha sert adımlar atılması yönündeki baskılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti. Beyaz Saray, ABD’nin operasyona istihbarat desteği sağladığını doğrularken, Meksika ordusunu en çok aranan suçlulardan birinin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle tebrik etti.

Meksika’da en hızlı büyüyen suç örgütlerinden biri olarak gösterilen CJNG’nin, ABD’ye fentanil, metamfetamin ve kokain kaçakçılığı yaptığı ve Meksikalı hükümet yetkililerine yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor.