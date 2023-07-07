Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’de 2024’te düzenlenecek başkanlık seçimlerine hazırlanan Biden, ailelerin harcamalarını azaltmasına destek olmak ve özel sektörü desteklemek için çeşitli adımlar atacak.

Yeni düzenlemede sahte sigortaları engellemek ve sağlık faturalarındaki beklenmeyen artışların önlenmesi için kılavuz hazırlamanın yanı sıra kredi kartlarına bağlı sağlık borçlarını azaltmak gibi çeşitli adımların atılması planlanıyor.

Kılavuz sayesinde sigorta şirketlerinin, anlaştıkları hastaneler aracılığıyla kişilerin faturalarında ek ücret çıkarmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının verilerine göre, Biden’ın Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında yürürlüğe koyduğu cepten harcama kısıtlaması ve belirli ilaçların ücretlerinin düşürülmesinin olumlu etkilerinin olması bekleniyor.

Söz konusu kısıtlama sayesinde 2025'te Medicare sağlık hizmetlerinden faydalanan 19 milyon kişinin reçeteli ilaçlardan her sene yaklaşık 400 dolar kar edeceği öngörülüyor.

ANADOLU AJANSI