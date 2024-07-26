Biden: "En kısa sürede ateşkes anlaşması tamamlanmalı"

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dokuz aydır devam eden Gazze savaşında bir türlü sağlanamayan ateşkes konusunda görüşmelerde bulundu.

Biden, Beyaz Saray’da görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini belirtti.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail ile Hamas militanları arasında ateşkes konusunda görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi ancak “şu anda ateşkese daha önce hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi. Kirby, “Her iki taraf da taviz vermek zorunda” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise “Sanırım bu toplantıda Amerikan tarafının vereceği mesaj, bu anlaşmayı bir an önce hayata geçirmemiz gerektiği yönünde olacaktır” şeklinde konuştu.

-Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun Gazze'deki son durumu, halen devam eden ateşkes görüşmeleri sürecini ve esirlerle ilgili konuları detaylı şekilde ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, (Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili) kalan boşlukların doldurulması ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasını, esirlerin eve dönmesini ve Gazze'deki savaşta kalıcı bir sona erişilmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Biden'ın "Gazze'deki insani krizi de gündeme getirdiği" aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya, Filistinlilerin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.

Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı işbirliği mesajı verdiği de ifade edildi.