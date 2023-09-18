ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerdeki ilerlemeyi tarihi olarak nitelendirdi.

Fileleftheros gazetesine göre, ABD Başkanı Joe Biden ayrıca Kıbrıs sorunundaki çözüme ilişkin ABD’nin güçlü taahhüdünü de yineledi.

Gazete, Biden’ın bu açıklamaları, Güney Kıbrıs’ın yeni ABD Büyükelçisi Evangelos Savvidis’in güven mektubunun kabulü için geçen cuma akşamı Beyaz Saray’da düzenlenen resmi tören çerçevesinde yazılı olarak yaptığını yazdı.

Habere göre, Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesini tarihi olarak nitelendirirken, iki ülkenin bir dizi konuda iş birliği yaparak, ortak fırsatları değerlendirme isteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, ABD’nin, adanın yeniden birleşmesine yol açacak Kıbrıs sorununa iki kesimli iki bölgeli federasyon temelinde çözüm bulunmasına yönelik güçlü taahhüdünü yineledi.

Rum Büyükelçi Evangelos Savvas ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in samimi selamlarını ABD Başkanı Biden’a ileterek, iki ülke arasında son yıllarda gelişen ilişkilerden söz etti. Savvas, özellikle savunma, güvenlik, enerji, teknoloji, bilim ve kültürel miras alanlarında var olan iş birliğini ön plana çıkardı.

Savvas açıklamasında iki ülke arasındaki iş birliğinin, Güney Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar ve refahı yücelttiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik girişimleri üzerinde duran Savvas, gerek bu girişimlere, gerekse Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılan çözüm zeminine verdiği destekten dolayı da Biden’a teşekkürlerini sundu.

Savvas, Güney Kıbrıs’ın ikili ilişkilerin gelişmesine verdiği önemi de vurguladı.

- Mauritius’a Yüksek Komiser

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ın Mauritius Cumhuriyeti’ne atadığı Yüksek Komiser Antoni Mandritis’in güven mektubunu Mauritius Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prithvirajsing Roopun’a sunduğunu yazdı.

Güven mektubunu sunma töreninin 15 Eylül’de yapıldığını yazan gazete, tören sırasında Mandritis’in, Rum Yönetimi Başkanı ve halkının selamlarını Roopun’a ilettiğini belirtti.

Habere göre, tören sonrasındaki baş başa görüşmede, Mandritis, Roopun’a Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması için sürdürülen çabalar hakkında bilgi verdi.

Roopun ise ülkesinin uluslararası hukuka olan bağlılığını dile getirerek, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına verdikleri desteği dile getirdi.