ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu. Biden, "Bu para, Gazze'deki acil ihtiyaçlar dahil, çatışmada yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi destekleyecek." diye konuştu.

Biden, yardımların sınırdan geçmesi için Mısır hükûmeti, Birleşmiş Milletler (BM) ve kuruluşları ile bölgedeki diğer ortaklarıyla "yakın işbirliği" içinde çalıştıklarını söyledi.

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Biden, İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyerek, "Bunun için kuruldu, eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." dedi.

İsrail'in Yahudiler için yeniden güvenli bir yer haline gelmesi gerektiğini söyleyen Biden, "Ben size söz veriyorum bunun olması için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.

Biden, 75 yıl önce, kuruluşundan 11 dakika sonra ABD Başkanı Harry Truman'ın İsrail'i ilk tanıyan devlet olduğunu aktararak, "Onların yanında olduğumuzu o zaman göstermiştik şimdi de bunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in sadece güçleriyle ölçülen devletler olmadığını, örnek olmasıyla da güç sağlayan ülkeler ve devletler olduğunu belirten Biden, "Bir yolu takip ediyoruz, bir yol izliyoruz ki İsrail ve Filistin halkları bir arada onurlu bir şekilde yaşayabilsinler. Bunun için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz ki komşularıyla yaşayabilsinler. Benim hedefim bu, amacım bu." şeklinde konuştu.

-"İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz"





7 Ekim'deki saldırılardan, can kayıplarından ve rehinelerden söz eden Biden, "İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı olarak rehinelerin serbest bırakılması ve güvenli şekilde evlerine dönmelerinden daha öncelikli bir gündeminin olmadığını ifade eden Biden, İsrail'in Yahudilerin güvenliği için kurulduğunu ve tekrar güvenli bir yer olması gerektiğini söyledi.

Biden, bu hafta içinde ABD Kongresi'nden İsrail'in savunması için eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğini duyurdu.

Hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi tam olarak donatacaklarını kaydeden Biden, böylece İsraillilerin hayatlarını kurtarmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

- "İsrail ölçeğindeki bir ülke için bu 15 tane 11 Eylül'e bedeldi"

Biden, Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamak üzere ABD donanmasının bölgeye doğru yola çıktığını ifade ederek ülkesinin diğer askeri varlıklarını, "İsrail'e yönelik daha fazla saldırganlıktan vazgeçilmesi ve bu çatışmanın yayılmasının önlenmesi amacıyla" bölgeye taşıdıklarını belirtti.

"Dünya, İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu bilecek." diye konuşan Biden, 7 Ekim'deki saldırıları 11 Eylül'e benzeterek "İsrail ölçeğindeki bir ülke için bu 15 tane 11 Eylül'e bedeldi." dedi.

Biden, Filistinlilerin büyük çoğunluğunu temsil etmediğini öne sürdüğü Hamas'ın "Gazze'deki masum aileleri canlı kalkan olarak kullandığını" iddia etti.

Hamas'ın komuta merkezlerini, silahlarını ya da iletişim tünellerini yerleşim alanlarına kurduğunu iddia eden Biden, "Bu trajedide öldürülen veya yaralanan aileler için büyük üzüntü duyuyorum. Gazze halkının gıdaya, suya, ilaca ve barınağa ihtiyacı var." dedi.

ABD'nin hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyuran Biden, "Bu para, Gazze'deki acil ihtiyaçlar dahil, çatışmada yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi destekleyecek." diye konuştu.

Biden, yardımların sınırdan geçmesi için Mısır hükûmetiyle, Birleşmiş Milletler (BM) ve kuruluşlarıyla ile bölgedeki diğer ortaklarıyla "yakın işbirliği" içinde çalıştıklarını bildirdi.