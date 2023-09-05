ABD Başkanı Joe Biden'ın, Jacob J. Lew'ü, İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Lew'ün, devlet kadrolarında çok sayıda görev aldığına işaret edildi.

Lew'ün halihazırda Lindsay Goldberg LLC şirketinin yönetici ortağı olduğu aktarılan açıklamada, adayın aynı zamanda Columbia Üniversitesinde ziyaretçi profesör olarak görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Lew'ün Harvard Üniversitesinde lisans, Georgetown Üniversitesinde ise hukuk eğitimini tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Lew'ün aynı zamanda ABD-İsrail Milli Kütüphanesinin eş başkanı olduğu aktarıldı.

Senato onayı gerekiyor

Lew'ün atanması için Senato onayı gerekiyor. Onay alması halinde, Lew, temmuz ayında İsrail'den ayrılan eski İsrail Büyükelçisi Tom Nides'in halefi olacak.

Ortodoks Yahudilerinden olan 67 yaşındaki Lew, İbranice de biliyor. Lew, ABD'deki Yahudi toplumuyla yakın ilişkileriyle tanınıyor.

Diğer taraftan, Siyonist Yahudi grupların bazıları, Lew'ü, Obama dönemindeki "İsrail ve Yahudi karşıtı politikalara" destek vermekle suçluyor ve eleştiriyor.