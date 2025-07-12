Türkiye Cumhuriyeti Andırın Belediyesi ile Beyarmudu Belediyesi kardeş belediye oldular

Ergün Yahat

Türkiye Cumhuriyeti Kahraman Maraş Andırın Belediyesi ile Beyarmudu Belediyesi kardeş belediye oldular.

Dün akşam Türkmenköy etkinlik alanında başbakan Ünal Üstel'in katılımı ile düzenlenen törenle atılan imzalar sonunda Kahramanmaraş Andırın Belediye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beyarmudu Belediyesi resmen kardeş belediye oldu.

Törende kısa bir konuşma yapan Andırı Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen böylesi güzel bir olaya imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu takip ettiğimiz Beyarmudu Belediye Başkanı Sn Bülent Bebek beyin bölgesine yaptığı hizmetlere yetişmek çok zor gerçekten kendisini sadece hizmete adamış, kar kış sıcak demeden ekibiyle çalışıp böylesi güzel projeleri vatandaşın hizmetine sunmasından daha güzel birşey yoktur.

Andırın Belediyesi olarak Beyarmudu Belediyesine her zaman desteklerinin süreceğini söyledi. Beyarmudu Belediye başkanı Bülent Bebek ise sn Ahmet Sinan Gökşenin ziyareti bizleri halkım adıma çok mutlu etmiştir her zaman yanımızda olan Ana vatan Türkiyemizin elçiliğimiz aracılığı ile gerek maddi gerekse manevi yardımları bizleri memnun etmiştir kendilerini burda ağırlamaktan ve kardeş belediye olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.