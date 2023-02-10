Beyarmudu Belediye başkanı Bülent Bebek de Antakya’daki son durumu BRT Haber’e anlattı.

Antakya’ya gece yarısı vardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bebek,AFAD ile koordineli şekilde çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Arama kurtama çalışmalarının 24 saat esasına dayalı olarak vardiyalı şekilde devam ettiği ifade eden Bebek, çalışmalarda 3 kişinin cansız bedene ulaştıklarını kaydetti.

Bebek, “kurtarabileceğimiz insanlar olduğuna inanıyoruz , yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Gün birlik, beraberlik günü, paylaşma günü” dedi.