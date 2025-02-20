BEYARMUDU BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT BEBEK HİZMET KONUSUNDA AÇIKLAMADA BULUNDU

Ergün Yahat

Bölgesine yaptığı yatırımlar ile bir anda ülkemizde en cok projeye imza atan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek hizmetler konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada BEBEK Vatandaşlarımıza mümkün olan en iyi hizmet kalitesini sağlayabilmek için kendimizi sürekli geliştiriyor ve aldığımız talep, şikâyet ve önerileri çözümlemek adına gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Tüm iş ve işlemlerimizde vatandaş şikâyetlerini ele almada açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bu süreçte; Vatandaşlarımızın mutlaka memnun olmasını sağlamak, Tüm çalışmalarımızın objektif ve çözüm odaklı olmasını sağlamak, Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak, Tüm şikâyet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak takibini sağlamak, Şikâyetlere dönüşte ve şikâyet çözümünde hızlı olmak, Şeffaflık, erişilebilirlik, katılımcılık, gizlilik, objektiflik, ulaşılabilirlik, hesap verebilirlik ve kaliteli hizmet sunmak prensipleri doğrultusunda, insan odaklı bir yaklaşımla, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.