Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çavuş, kırsal kalkınma ve kadın girişimciliğini destekleme amacıyla gerçekleştridiği ziyareti sırasında kooperatif üyeleriyle bir araya geldi, üretim süreci, karşılaşılan zorluklar ve kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kadın üreticilerin girişimcilik yoluyla ekonomiye katkı sağlamalarının önemine vurgu yapan Çavuş, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir üretim ve yerel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Bakanlık olarak kooperatiflerin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve pazarlama imkanlarının genişletilmesi konusunda destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Çavuş, kooperatifin ürettiği yerel ürünleri de inceledi.

Tarım Bakanı Çavuş, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, kooperatiflerin ülke ekonomisine katkısının artırılması için iş birliklerinin süreceğini vurguladı.

Ziyarette, üretim teknikleri ve ürün çeşitliliği hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kooperatif üyeleri de, Çavuş’a destekleri için teşekkür ederek, üretim süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için talep ve önerilerini ilettiler.

Çavuş’a, ziyaret sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Bölge Tarım Dairesi yetkilileri eşlik etti.