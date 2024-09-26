Dernek açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, New York ziyaretinin, Kıbrıs Türk halkı için kritik ve önemli bir adım olduğunu vurgulanarak, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş lideri ve iradesini yansıtan kişi olan Tatar’ın ülkenin milli çıkarlarını gözeteceğine ve koruyacağına dair inançlarının tam olduğunu kaydedildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’a, 28 Eylül tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmede başarılar dilendi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın konuşmasında belirttiği gibi yakın coğrafyada ateş çemberinin sürekli daraldığı, uluslararası hukuk ve insaniyetin ayaklar altına alındığı kaydedilen açıklamada, “Özellikle Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki istikrarsızlık ve çatışma benzeri gelişmeler güvenlik, egemenlik ve anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ne denli önemli olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatmıştır” denildi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kıbrıs konusu ile ilgili görüş ve sözlerine tamamıyla katıldığı vurgulanan açıklamada, “Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili federasyon süreci gerçekliliğini yitirmiştir ve artık iki devlet temelinde görüşmeler devam etmelidir." ifadelerine yer verildi.