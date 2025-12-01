Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugünkü Olağanüstü Kurultay’da oyların yüzde 52,6’sını alarak Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yeni genel Başkanı seçilen Sıla Usar İncirli’yi kutladı.

“Ülkenin en köklü iki partisinden biri olan CTP’de, kurultayı ilk turdan kazanarak büyük bir başarı elde eden Dr.Sıla Usar İncirli’yi kutlar, başarılar dilerim” diyen Ersin Tatar, neticenin ülke demokrasisine hayırlı olmasını diledi.

Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Seçime katılarak parti içi demokrasiye katkı yapan Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da ayrıca tebrik ederim” ifadelerini kullandı.