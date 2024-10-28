İhmal sonucu bebeklerin mamalarına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldı

Zanlılar üç gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili beş sağlık çalışanı bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet, huzurunda görüşülen davada, tanık polis mahkemeye olguları aktardı.

Tanık polis, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 20 günlük bebeğin 26 Ekim’de saat 13.30’da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yapılan soruşturmada tedbir alınmadan, ihmal sonucu bebeklerin mamalarına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldığının tespit edildiğini ifade eden tanık polis, diğer bebeklerin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Dört zanlının aynı vardiyada, bir zanlının ise farklı vardiyada çalıştığını belirten tanık polis, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek zanlıların üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet ,“Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan mahkemeye çıkarılan Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A’nın üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.