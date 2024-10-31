Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu beş sağlık çalışanı, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla bugün geniş güvenlik önlemleri altında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ç.Ş., A.D., G.K.A., K.Y. ve M.A., aleyhinde yedi gün tutukluk emri temin edildi.

Bu arada mahkeme sürerken, mahkeme avlusunda zanlıların meslektaşları ile çocukların aileleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet, huzurunda görüşülen davada, Tanık Polis Hüseyin Zaifer, mahkemeye olguları aktardı.

Tanık Polis Zaifer, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 20 günlük bebeğin 26 Ekim’de saat 13.30’da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yapılan soruşturmada tedbir alınmadan, ihmal sonucu bebeklerin mamalarına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldığının tespit edildiğini ifade eden Tanık Polis Zaifer, diğer bebeklerin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

- 13 kişiden ifade temin edildi

Etil alkolü su ısıtıcısına M.A.’nın koyduğunu, A.D.’nin ise beslediğini dile getiren Tanık Polis Zaifer, zanlıların ifade vermediğini, beyanları olduğunu söyledi.

Alkolün bulunduğu şişesinin üzerindeki etikette alkol yazdığını belirten Tanık Polis Zaifer, kamera kayıtlarının içeriğine göre tahkikatın seyrinin değişebileceğini belirtti.

Bugüne kadar 13 kişiden ifade temin edildiğini kaydeden Tanık Polis Zaifer, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, zanlıların yedi gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Savcı, Tanık Polis Zaifer’e tahkikatla ilgili bazı sorular yönelterek, etil alkollerin bulunduğu yerde birden fazla su şişesi olduğunu ifade etti.

Mahkemede söz alan zanlıların avukatları da, Tanık Polis Zaifer’e bazı sorular yöneltti, iddialarda bulundu.

Avukatlardan biri, doktorla ilgili, yanlış müdahale edildiği, bebeğin yanlış ve geç müdahale sonucu öldüğü iddiasında bulundu.

Başka bir avukat, ventilatör cihazının kalibrasyonunun tamamlanmadığını iddia ederek, "doktorlardan ifade aldınız mı, arızalı cihazla ilgili bir tespitte bulundunuz mu, İlaç ve Eczacılık Dairesi'nden gelen malzemeler nerede tutulur, bununla ilgili araştırmanız var mı?" diye sordu.

Tanık Polis, malzemelerin hastanenin eczanesinden talep üzerine servislere dağıtıldığını söyledi. Cihazla ilgili hayati tehlikeye düşürecek bir arıza tespit etmediğini ve İki doktordan ifade aldıklarını aktardı.

Zanlı avukatları, yedi gün ek tutukluluğa itirazları olmayacağını dile getirdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet, zanlıların yedi gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.