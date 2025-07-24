Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Türkiye ile Kıbrıs Limasol ve Baf’ta meydana gelen yangınlara işaret ederek, Kuzey Kıbrıs’taki belediyelerin yardım tekliflerinin kabul görmesi gerektiğini vurguladı.

Yalınkaya, yazılı açıklamasında, 10 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’nin Eskişehir ilindeki büyük orman yangınlarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına sabır dileyerek, bu yangınların en kısa sürede söndürülmesini temenni ettiklerini belirtti.

Mustafa Yalınkaya, “Ülkemizin güneyinde Limasol ve Baf bölgesinde meydana gelen yangınlarda iki insanımız hayatını kaybetti, doğamız çok büyük bir yara aldı ve yangınlar hala ciğerimizi yaka yaka devam ediyor.” dedi.

- “Ülkemizdeki fiili duruma karşın, hassasiyetimiz yurdumuzun tümüyle ilgilidir”

Limasol ve Baf yangınları başlar başlamaz Kuzey’deki birçok belediyenin yardım çağrısında bulunduğunu, bunun insanı bir görev olduğunu ve bu belediyelerle bir kez daha gurur duyduğunu kaydeden Yalınkaya, “Ülkemizdeki fiili duruma karşın, hassasiyetimiz yurdumuzun tümüyle ilgilidir.” ifadelerini kullandı.

Yaraların bir an önce sarılması için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Yalınkaya, şunları kaydetti:

“Yanan ağaçlar ve doğa bizimdir, hayatını kaybedenler bizim insanımızdır. Güney Kıbrıs'ı da, kuzeyi de vatanımızdır. Rum makamlarının da yardım tekliflerini değerlendirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, en kısa zamanda bu felaketin sona ermesini istiyoruz. Bizler belediyelerimizle, her an mücadeleye girmeye hazırız.”