KKTC’de bugün ve dün, beş ayrı yerde yangın çıktı, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Polis basın bültenine göre, Lapta’da bu sabahın erken saatlerinde, bir apartman dairesinin mutfağında gaz ocağı üzerinde bulunan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; muhtelif beyaz eşyalar, mutfak tezgahı ve eşyaları yandı; çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları islendi.

- Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Güzelyurt’ta, saat 02.00 sıralarında, seyir halindeki GY 484 plakalı araçta muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın motor bölümünde bulunan muhtelif elektrik aksamları ile hortumlar yandı, çıkan ısıdan dolayı ise aracın ön camı çatladı ve kaputu da zarar gördü.

- Tirmen’de yangın

Tirmen’de dün, bir eve ait yardımcı odada, tandır fırını yakıldığı sırada fırın kapağından çıkan alevlerin eşyalar üzerine sıçrayıp tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; odada bulunan sandalye, masa, kapı ve sunta tahtalar yandı; ısı ve dumandan dolayı ise toplam 17 saç panel islendi.

- Uzatma kablosu kısa devre yaptı

Gazimağusa’da, dün, bir evin yatak odasında muhtemelen elektrik uzatma kablosunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri ile ev sakinleri tarafından söndürülen yangında; şilte, sehpa ve elektrik uzatma kablosu yandı. Yangının yol açtığı ısı ve dumandan dolayı ise yatak odası ile koridorun duvarları islendi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir ev sakini, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

- Klima kısa devre yaptı, yangın çıktı

Girne’de ise dün, bir evin oturma odasında muhtemelen klimanın kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında; muhtelif beyaz eşyalar ile mobilyalar, alüminyum sürme kapı, korkuluklar, muhtelif ev eşyaları, elektrik aksamları ve mutfak dolapları yandı. Çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları islendi.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.