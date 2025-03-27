Küçükerenköy-Tatlısu ana yolunda 23 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Walter Tawanda Chari, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Triaj Yoğun Bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Chari bugün yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Mart’ta saat 00.30’da Küçükerenköy-Tatlısu ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana gelmişti. Christopher Stefan Sutton (E-27) yönetimindeki PK 625 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Walter TAWANDA Chari (E-29) ağır yaralanmıştı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması kapsamında araç sürücüsü Christopher Stefan Sutton’un halen poliste tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Chari'nin ölümüyle 2025 yılındaki trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.