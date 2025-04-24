KKTC’de bugün ve dün, beş ayrı yerde çıkan yangın hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Ortaköy’de, bu sabahın erken saatlerinde, bir apartman dairesinin yatak odasında, muhtemelen aydınlatma kablosunun kısa devre yapıp atılan kıvılcımların eşyalar üzerine düşerek tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; muhtelif ev eşyaları yandı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları islendi.

- Park halindeki araçta yangın çıktı

Esentepe’de, dün saat 09.30’da, park halinde bulunan Mustafa Pamit’e ait ES 497 plakalı araçta, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın ön kaputu, plastik pancuru ile makine bölümü yandı.

- Balya, arpa ve anızlar yandı

Akıncılar’da Salhane bölgesinde, saat 16.30’da çıkan yangında 2 adet rulo balya ve yaklaşık bir dönüm biçilmemiş arpa yandı. Bostancı-Taşpınar ana yolunda, saat 15.00 sıralarında çıkan yangında ise yaklaşık iki dönüm biçilmiş anız ve 5 dönüm arpa yandı. Yangınlar, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Motor bölümünden sızan yakıt yangın çıkardı

Esentepe-Girne ana yolunda, saat 17:00 sıralarında, seyir halindeki Muhammet Emin Koçak’ın kullanımındaki FB 077 plakalı araçta, muhtemelen aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak egzoz üzerine temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü ile ön kaputu yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.