Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ni kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin, faaliyetlerini önemsediklerini belirten Berova, derneğin ülkede çok uzun yıllardır sürüş güvenliğini artırmak, sürüş eğitimini daha ileriye götürmek adına okullardan başlamak üzere birçok alanda hizmet verdiğini görmekten son derece mutlu olduklarını kaydederek tüm yönetimi tebrik etti.

Trafik kazalarının ülkenin kanayan yarası olduğuna dikkati çeken Bakan Berova, bunun birçok nedeni bulunmakla birlikte sürücü hatalarından da kaynaklanıyor olmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Maliye Bakanı Berova; “Kıbrıs Türk Halkı’na bu şekilde ölümlü kazalar yakışmıyor. Bunu bir Bakan olarak değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın bir ferdi olarak dile getiriyorum. Seferberlik içerisinde bunu aşmak hepimizin görevidir. Hataları önleyebilmenin en önemli yolu da eğitim ve sürekli uyarılardır. Trafikte hedefimiz kazasız günler, güvenli yollar ve trafik konusunda eğitilmiş bir toplum” diye konuştu.

-Avcı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı da, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya görevinde başarılar diledi. Ayrıca, dernek faaliyetleri hakkında Bakan Berova’ya bilgi sundu.

Derneğin, kurulduğu günden itibaren ülkede trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi yönünde çok yönlü çalışmalar yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini hatırlatan Avcı, bunlardan en önemlisinin Trafik Eğitim Parkı’nın kurulması ve işletilmesi olduğunu söyledi.

Trafik eğitimin çok önemli olduğunu dile getiren Avcı, trafik eğitiminin standardının yükseltilmesi gerektiğini de belirterek bu konuda Maliye Bakanı Berova’nın desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.