Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ramazan Bayramı’nın ülkeye, Türk milletine, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, dayanışma, merhamet ve paylaşma duygularının önemine dikkat çeken Berova, Arife günü ile bayram günlerinin geçmişi hatırlama, büyükleri ziyaret etme, gönül alma ve kırgınlıkları geride bırakma açısından önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Bu özel zamanların toplumdaki birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Berova, Ramazan Bayramı’nın tüm İslam dünyasında sevinç ve coşkuyla karşılandığını vurgulayarak, “Bayramlar, paylaşmanın ve gönül birliğinin en anlamlı ifadesidir.” dedi.

“Bayramlar sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiği, insanların birbirine daha fazla yakınlaştığı ve dayanışma ruhunun güç kazandığı özel zamanlardır” diyen Berova, bu günlerin toplumsal bağların kuvvetlenmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Berova, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların ve insani dramların bayram sevincine gölge düşürdüğünü de ifade ederek, masum insanların hayatını kaybettiği ve ailelerin yerlerinden edildiği bu acı tabloların tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.