Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre "Beni Macbeth Me Müzikali" prömiyeri, 13 Aralık Cuma akşamı saat 20.30'da gerçekleşiyor.

13, 20 ve 27 Aralık tarihlerinde, saat 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun, +16 yaş kategorisi olarak izleyici ile buluşuyor.

Oyunun bilet fiyatları 200 TL olarak belirtilirken; bilet satış noktaları www.kibrisbiletcim.com ile Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu (yalnızca mesai saatleri içerisinde) olarak açıklandı.

Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda; Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Öztuğba yer alıyor.

Müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı ve kostüm tasarımında ise Ebru Öztürk’ün olduğu oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix&mastering ise Mehmet Ali Akçal'a ait.

Oyunun konusu

“Macbeth ve Lady Macbeth, birbirlerinin varlığından bile haberdar değildir. Macbeth, İskoçya'nın önde gelen komutanlarından biridir; cesareti ve başarılarıyla tanınır. Öte yandan, Lady Macbeth, babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan, soylu olmayan bir ailenin parçasıdır ve hayatı zorluklarla doludur. Macbeth ve en yakın arkadaşı Banquo, büyük bir sefer için hazırlanmaktadırlar. Ancak, kaderin oyunları ve içlerindeki tutku, beklenmedik bir aşk hikayesinin tohumlarını eker..."