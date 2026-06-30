Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, asgari ücretteki artışların çalışanların refahını değil, yüksek enflasyon karşısında eriyen alım gücünü korumaya yönelik olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un açıklamalarını eleştirerek, "Asgari ücretliler köle değildir." ifadelerini kullandı.

Bengihan, Arhun'un son değerlendirmelerinin çalışanların yaşam koşullarını değil, işveren maliyetlerini esas alan bir anlayışı yansıttığını savundu.

Arhun'un, son üç yılda asgari ücretin sterlin bazında yaklaşık 400 sterlinden, bin 45 sterline yükseldiğini belirterek "olağanüstü bir artış yaşandığı" algısı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Bengihan, aynı dönemde yaşanan yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını ve çalışanların satın alma gücündeki kaybı göz ardı ettiğini iddia etti.

“Asgari ücrette yapılan artışlar, çalışanların maaşlarına zam niteliğinde değil, büyük ölçüde eriyen alım gücünü korumaya yönelik düzenlemelerdir." ifadelerini kullanan Bengihan, son üç yılda sterlin cinsinden belirlenen kira, elektrik, su, akaryakıt, eğitim, sağlık ve temel tüketim giderlerinde önemli artışlar yaşandığını, İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık enflasyonun son yıllarda yüzde 80'e kadar yükseldiğini ve birçok temel harcama kalemindeki fiyat artışlarının bunun da üzerine çıktığını belirtti.

- "Maaş artışları üzerinden yapılan karşılaştırmalar yanıltıcı"

Maaş artışları üzerinden yapılan karşılaştırmaların yanıltıcı olduğunu belirten Bengihan, özellikle kira, eğitim ve sağlık harcamalarındaki artışların da dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Avrupa ülkeleri ile KKTC'deki enflasyon oranlarını karşılaştıran Bengihan, Avrupa'da enflasyonun tek haneli ve çoğu ülkede yüzde 2-3 seviyesinde olduğunu, KKTC'de ise çalışanların yüzde 80'lere varan hayat pahalılığıyla mücadele ettiğini, yalnızca ücretlerin karşılaştırılmasının emekçilerin yaşadığı gerçekleri göz ardı etmek anlamına geldiğini savundu.

- "Yapısal sorunların bedelini asgari ücretli çalışanlara ödetmeye çalışmak kabul edilemez"

Ekonomide yaşanan yapısal sorunların sorumlusunun emekçiler olmadığını söyleyen Bengihan, “Dövize bağımlı ekonomik yapı, denetimsiz fiyat artışları, kayıt dışılık, üretim politikalarındaki eksikliklerin bedelini asgari ücretli çalışanlara ödetmeye çalışmak kabul edilemezdir.” dedi.

Bengihan, Avrupa ülkelerinin örnek alınması durumunda yalnızca ücretlerin değil, çalışanı koruyan sosyal politikaların, güçlü sendikal hakların, düşük enflasyonun ve insan onuruna yaraşır yaşam standartlarının da esas alınması gerektiğini belirtti.