Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, “sendikamızın bir süreden beri her ay düzenli olarak kamuoyunun bilgisine getirdiği “açlık sınırı” ile ilgili Haziran ayında karşılaştığımız ve kabul etmediğimiz bazı veriler nedeniyle bu ay hesaplamama kararı almış olmamızdır.” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, açlık sınırı hesaplaması yaparken İstatistik Kurumu verilerini dikkate aldıklarını ancak gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının, market fiyatları ile örtüşmediğini söyledi.

Hellim, peynir ve tereyağı fiyatlarının Haziran ayında daha düşük gösterilmesi düşündürücü olduğunu kaydeden Bengihan, aylık HP’nin %11.44 olarak hesaplandığı bir ayda gıda ve alkolsüz içecek enflasyonunun %-0.56 olarak hesaplanmasının asgari ücretin belirlenmesine yönelik bir manipülasyon mudur? sorusunu yönelterek; “gerçekle örtüşmeyen verileri kullanıp hesaplama yaparak kamuoyuna yanlış bilgi vermek sorumluluk anlayışları ile bağdaşmadığını kaydetti.

Bengihan’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyon karşısında alım gücünün korunması açısından hayat pahalılığı ödeneği büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesi nedeniyle birçok mal ve hizmetin fiyatlarının döviz cinsinden belirlendiği ülkemizde korkunç bir hayat pahalılığı yaşanmaktadır.

KKTC İstatistik Kurumunun hesaplamalarına göre Hayat Pahalılığı oranları son bir aylık % 11.44, altı aylık %33.32 ve yıllık %65.43 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumunun Haziran ayı verilerine göre Türkiye’de Haziran ayında %3.92, altı aylık %19.77, yıllık bazda ise %38.21 fiyat artışı olmuştur. Türkiye’de asgari ücrete % 34 artış yapıldığı dikkate alındığında enflasyonun % 30 daha yüksek çıktığı, ayrıca son altı ayda Türk Lirasının %46’dan fazla değer kaybettiği ve neredeyse tüm mal ve hizmetlerin fiyatının dövize bağlı olduğu ülkemizde asgari ücrete en az %50 zam yapılmalıdır. Enflasyon çok yüksek olduğu için altı ayda bir verilen HP ödeneği alım gücünün korunmasında yeterli düzeyde etkili olmamaktadır. Eşel-mobil uygulaması ile ilgili yasal düzenleme yapılarak hem kamu, hem de özel sektör çalışanlarının maaşlarına üç ayda bir HP ödeneği verilmelidir. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu Nisan ayında yaptığı bir açıklamada hayat pahalılığı ödeneğinin üç ayda bir maaşlara yansıtılması konusunu Bakanlar Kuruluna götüreceğini söylemiş, fakat ne yazık ki bu açıklaması popülist bir söylemden öteye gitmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine getirmek istediğimiz diğer bir konu ise; Sendikamızın bir süreden beri her ay düzenli olarak kamuoyunun bilgisine getirdiği “açlık sınırı” ile ilgili Haziran ayında karşılaştığımız ve kabul etmediğimiz bazı veriler nedeniyle bu ay hesaplamama kararı almış olmamızdır. Şöyle ki; açlık sınırı hesaplamasında baz aldığımız İstatistik Kurumu verilerinde, özellikle Gıda ve Alkolsüz içecek fiyatlarının, market fiyatları ile örtüşmediğini gördük. Özellikle hellim, peynir ve tereyağı fiyatlarının Haziran ayında daha düşük gösterilmesi düşündürücüdür. Aylık HP’nin %11.44 olarak hesaplandığı bir ayda Gıda ve alkolsüz içecek enflasyonunun %-0.56 olarak hesaplanması, asgari ücretin belirlenmesine yönelik bir manipülasyon mudur?

Gerçekle örtüşmeyen verileri kullanıp hesaplama yaparak kamuoyuna yanlış bilgi vermek sorumluluk anlayışımızla bağdaşmamaktadır.”