Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Girne Turizm Limanı’nda bir aydır klimaların çalışmadığını savunarak, hükümeti, "turizm sektörünün gelişmesi için gerekli adımları atmamak" ve "sorunlara çözüm üretmemekle" suçladı.

Bengihan yazılı açıklamasında, hava sıcaklıklarının tavan yaptığı bu günlerde hem "limanda çalışanlara hem de yolculara işkence", "turistlere ise de kötü bir deneyim ve hayal kırıklığı yaşatıldığı" görüşünü ifade etti.

Bengihan, “Turizmin, KKTC ekonomisinin öncü sektörü olduğunu sürekli olarak vurgulayan hükümet yetkilileri ne yazık ki bu sektörü can çekişir duruma düşürmüştür” iddiasında bulunarak, klima sorununun çözülmemesinden dolayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı eleştirdi.