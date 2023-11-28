Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, ülkede temaslarda bulunan Kocaeli Körfez Belediyesi ile Kıbrıs Gazileri heyeti onuruna bugün Güzelyurt’ta yemek organize etti.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, yemekte, heyete, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş eşlik etti.

Özçınar yemek öncesi yaptığı kısa konuşmada, gazileri mücadele verdikleri yer olan adada yeniden görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şükran ve temennilerini iletti.