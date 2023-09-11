Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki bir heyet, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, Kıbrıs Türk belediyelerine yönelik olarak düzenlenen “Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı”na katıldı.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre, 6-10 Eylül tarihleri arasındaki program dahilinde belediye başkanları, Konya ve Ankara’da temaslarda ve incelemelerde bulundular.

-Proje ve çalışmalara ilişkin bilgi alındı, incelemelerde bulunuldu

Temaslarına Konya’dan başlayan heyet, burada ilk olarak Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi’nin çalışma, proje ve faaliyetlerine ilişkin bilgi alan belediye başkanları, saha gezisi yaparak incelemelerde bulundu.

Programın ikinci gününde, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret eden belediye başkanlarına, Karatay Belediyesi’nin proje ve çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı. Başkanlar ayrıca, belediyelerin faaliyet alanlarında da incelemelerde bulundu.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet, üçüncü gün ise Ankara’ya geçerek burada Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile görüştü. Daha sonra Altındağ Belediyesi’nin proje ve çalışmalarıyla ilgili sunum yapılan heyet, saha gezisi yaparak incelemelerde bulundu.

KTBB heyetinde Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir yer aldı.

-Özçınar’dan TDBB’ye teşekkür

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği programın oldukça verimli geçtiğini belirterek, bu gibi temasların önemine dikkat çekerek, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne teşekkür etti.

Türkiye ve KKTC Belediyeleri arasındaki işbirliğinin çok önemli ve kıymetli olduğunu ifade eden Özçınar, Türkiye’nin güçlü bir belediyecilik tecrübesi olduğuna dikkat çekerek, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.