Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konuyla ilgili mesajında bu günü kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, 18 belediyeyle uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

Özçınar, “Belediyelere yönelik katkılar, ortak çıkarları savunmak adına yürüttüğümüz faaliyetler sürecek. Halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza ilk günkü gibi devam edeceğiz” dedi.

Birliğin merhum başkanları İsfendiyar Açıksöz, Burhan Yetkili ve Hüseyin Beyar’ın hizmetlerinin asla unutulmayacağını belirten Mahmut Özçınar, birliğin başkanlık görevini yürüten 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şemi Bora, Oktay Kayalp, Cemal Bulutoğluları ve Ahmet Benli'ye de katkıları için teşekkür etti.