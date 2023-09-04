Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde hayata geçen Sesli Kitap projesinde, üçüncü kitap “Kavuni”, dünyanın en büyük sesli ve e-kitap yayın servislerinden biri olan Storytel’e yüklendi.

Projeyle, Kıbrıs Türk Edebiyatının dünyaya açılması ve görme engelli bireylere de Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını dinleme fırsatı yaratıldı.

Bekir Kara’nın Kavuni adlı romanı, Osman Alkaş’ın seslendirmesiyle yayımlandı.

Kitap https://bit.ly/KavuniStorytel linkinden dinlenebiliyor.



Daha önce Hikmet Afif Mapolar’a ait “Kök Nal” ve İsmail Bozkurt’un “Yusufçuklar Oldu Mu?” kitapları Storytell’e yüklenmişti.

-Tanpınar

Telsim'den yapılan açıklamaya göre, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı Storytel gibi bir dijital ortama kazandırmanın büyük bir adım olduğunu aktardı. Tanpınar;” Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ile yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında ilk olarak Hikmet Afif Mapolar’a ailt “Kök Nal” isimli kitabımız yayınlandı ve büyük bir ilgi gördü. İkinci olarak da İsmail Bozkurt’un kendi sesinden seslendirmiş olduğu romanı “Yusufçuklar Oldu Mu?” yayınlandı. Şimdi de Osman Alkaş’ın sesinden üçüncü kitabımız Bekir Kara’nın “Kavuni” romanı Storytel’de yayınlanıyor. Kıbrıs Türk Edebiyatımızın en güzel eserlerini, dijital kitap platfotmu olan ve 700 bini aşkın sesli kitabı bünyesinde barındıran Storytel’de yayınlanıyor olması bizleri çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor.

-Öznur

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur da, “Kavuni” kitabının Kıbrıs’ın İngiliz yönetiminde olduğu yıllarda geçtiğini, Baf’ın Mamonya Köyü’nde yaşayan Kavuni’nin dağa kaçış hikayesinin anlatıldığını ifade etti.

Öznur, ”Bekir Kara hocanın Kavuni romanı ile asırlardır dilden dile dolaşarak efsane haline gelmiş olan Bulliler olayını sade , akıcı ve etkileyici betimlemelerle anlatmıştır. Diğer romanlarında olduğu gibi bu romanında da onun bir sosyal bilgiler öğretmeni olmasının yararını görüyoruz. Bu sayede bize o döneme ait tarihi ve coğrafi şartlar hakkında da bilgi vermektedir. Bu bağlamda böylesi önemli bir kitabın Storytel’de yer alması çok önemlidir. Hem Kıbrıs Türk yazının tanınması hem de Osman Alkaş gibi seslendirme ustasının bu eseri seslendirmesi bu romana bir o kadar daha değer katıyor. Telsim ile böylesi çağdaş bir projede birlikte yürümek bizler için çok mutluluk vericidir. Umarım bu işbirliği yıllarca süregelir ve birçok değerli yazarımız bu sesli kitap projesi içinde ses bulur.” dedi.