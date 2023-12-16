Lefkoşa’nın Rum kesiminde, bebek bakıcılığı yapan bir kadın, evinde bakmak üzere kendisine teslim edilen iki bebeğe şiddet uygulamaktan tutuklandı.

Politis’in “Bakıcıdan İki Bebeğe İşkence… Sosyal Hizmetler Tarafından Kaçak Çalışırken Suçüstü Yakalandı” başlığıyla manşete çektiği habere göre, 6 aylık bebeğin başında, yanak ve dudaklarında kızarıklıklar, 19 aylık bebeğin ise başında kırık ve kanama saptandı. Aynı bakıcının 7 aylık başka bir bebeğe de kötü muamelede bulunduğu ancak bebeğin annesinin resmî şikâyette bulunmadığı kaydedildi.

Şikayet üzerine kontrole giden Rum Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, kaçak olarak para karşılığı evinde iki bebeğe bakan kadını suçüstü yakaladı.