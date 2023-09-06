Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs'a uzanacak herhangi bir elin, Türkiye'nin herhangi bir vilayetine yapılmış müdahaleyle aynı reaksiyona maruz kalacağını ifade etti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin, bu hafta ülke ve dünya gündeminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ukrayna'da devam eden savaşın, birbirinden farklı ve çok sayıda başlıkta tüm dünyayı etkilediğine dikkati çeken Destici, iki lider arasındaki görüşmenin, kış mevsiminde çok sayıda ülkeyi etkilemesi beklenen "gıda krizi" çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi.

Tahıl koridorunun açılmasının, az gelişmiş Afrika ülkelerinin gıda krizi yaşamamaları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Destici, "Putin'in, Suriye ve Libya konularında Türkiye'ye destek verecekleri şeklinde yorumladığımız açıklamaları, yine Astana Forumu'nun geliştirilmesi ve Rusya'nın KKTC'de ofis açması yönündeki düşünceleri de görüşmedeki olumlu noktalar." diye konuştu.

"KKTC'nin güvenliğiyle ilgili bir endişe duymuyoruz"

Mustafa Destici, son günlerde Güney Kıbrıs'ta, camilere ve yabancı uyruklulara yönelik saldırıların tırmandığına işaret ederek, "Esasen Kıbrıs'la ilgili Kıbrıs Türklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe duymuyoruz. Kuzey Kıbrıs'a, Kıbrıs Türklüğüne uzanacak herhangi bir el, Türkiye'nin herhangi bir vilayetine yapılmış müdahaleyle aynı reaksiyona maruz kalacaktır." dedi.

Emekli aylıklarına değinen Destici, temmuzda emekli aylıklarına yapılan zammın, beklentileri karşılamadığını kaydetti.

Destici, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle verilmesi öngörülen 5 bin lira ikramiyenin yeterli olmayacağını belirterek, "Temmuz ayı sonrasını da kapsamak üzere, emekli maaşlarında bir iyileştirme talep ediyoruz. Ekimde, Meclis açılır açılmaz bir düzenleme yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.