Karayolları Dairesi, 10 Ocak 2025’e kadar bazı yollarda işaretleme ve levha çalışması yapılacağını duyurdu.

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Daireden yapılan duyuruya göre, Ercan Havalimanı Kavşağı-Geçitkale-İskele Yolunda 26-29 Aralık, Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan-Dörtyol Yolunda 30 Aralık 2024- 10 Ocak 2025, Paşaköy-Dilekkaya-Erdemli-Yiğitler Yolunda da 30 Aralık – 10 Ocak 2025 arasında düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak. 

Duyuruda, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi uyarısı da yapıldı. 

Editör: Mehmet Mehmet