Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Taksiciler Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede taksi sektöründe yaşanan sorunlar ele alındı.

Bakan Arıklı, yaptığı konuşmada iletilen sorunların kısa süre içerisinde ele alınacağını belirterek, birkaç gün içinde çözüm sağlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Arıklı, ayrıca konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini açıkladı.

Sektör temsilcileri de, özellikle son dönemde karşılaştıkları sıkıntıları detaylı şekilde aktardı ve çözüm beklentilerini dile getirdi.