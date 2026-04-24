Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu(Türk-Sen) bir işçinin Dörtyol'da inşaattan düşerek hayatını kaybetmesinde ciddi ihmaller bulunduğunu savundu.

Arslan Bıçaklı iş kazasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Dörtyol da yabancı uyruklu bir işçinin inşaatın altıncı kattından düşerek hayatını kaybetmesinin büyük ihmaller sonucu olduğunu, iş güvenliği kuralları yerine getirilmeden inşaatta işçi çalıştırmanın, işverenin ve yeterince denetim yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu ileri sürdü.

Olay sonrası işyerinin mühürlenmesine işaret eden Bıçaklı, "İşyerini mühürlemek ustalık değildir, önemli olan insanlar ölmeden bu işyerleri denetlenmeli ve kurallara aykırı ise mühürlenmelidir" dedi.

Bıçaklı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına esas görevlerini ihmal etmemesi çağrısında bulundu.