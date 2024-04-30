Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “daha adil bir dünya için birlikte çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini” belirtti.

Arıklı, 1 Mayıs mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının haklarını ve kazanımlarını kutladığımız anlamlı bir gün. Bu özel gün, işçilerin emeği, dayanışması ve mücadelesi için bir anma ve şükran günüdür. İşçiler, her gün toplumun temel taşları olarak çalışırken, adil çalışma koşulları, insanca yaşam standartları ve eşitlik gibi temel hakları için mücadele ediyorlar.

İşçi Bayramı, geçmişteki mücadelelerin ve kazanımların bir anısı olmanın yanı sıra, bugünün ve geleceğin mücadeleleri için bir ilham kaynağıdır. İşçilerin birlikte mücadele ederek elde ettiği haklar, adalet ve eşitlik için mücadelede ışık tutan bir fenerdir. Bugün, işçilerin onurlu emeklerini ve katkılarını kutlarken, aynı zamanda daha adil bir dünya için birlikte çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

İşçilerin haklarına saygı duyduğumuz, emeklerini değerli gördüğümüz ve onların refahını önemsediğimiz bir dünya için birlikte hareket etmek, hepimizin sorumluluğudur. Bu 1 Mayıs'ta, işçi sınıfının sesi olmaya devam edelim ve daha adil, daha eşit bir gelecek için birlikte çalışalım. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.”